anonim_46
29 мая 2023

Два года не мыты окна

У кого больше?
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134 0
anonim_95
Рву и мечу 29 мая 2023
31
Я так понимаю, что мои окна идеально чистые. ))) Не мыты 1,5 года. Никак не решусь отодрать бумажные ленты со стекол. Хотя помыть не мешало бы.
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parele 29 мая 2023
32
Ответ для12 галюцинаций
Тоже любите бытовой технике, автомобилям имена давать? :)))
Пока именованы только двое: робот-пылесос у меня Борис Борисыч, а для окон - Федор.
Машина безымянная)
anonim_46
автор Неправдиша 29 мая 2023
33
Ответ дляПеченюшка
Ми тут все лікуєм. Любий діагноз, сімейні стосунки
Нескажите)))) белопальтовые никогда не дремлют и моют окна по 2 раза в месяц. Как теперь жить.
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Салт 29 мая 2023
34
Ответ дляparele
Спасибо моему Федору, окна чистые))
Раз в месяц-два гоняю парня.
Расскажите нам про Федора
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parele 29 мая 2023
35
Ответ дляUsolnyshko
)) мои немытые больше. У меня 15 этаж))
У меня пониже, но 18 штук. Застрелиться можно, если руками все мыть)
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anonim_155
Дело было давно 29 мая 2023
36
Та, дівчатка,головне,що цілі.Вимиємо після Перемоги!
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anonim_65
Чеширская кошечка 29 мая 2023
37
Ну мне помыли окна, неделю красивые постояли, потом дожди, птички закакали. Постепенно возвращаются в первоначальный вид)
anonim_23
Залізна пані 29 мая 2023
38
Ответ дляПеченюшка
Ми тут все лікуєм. Любий діагноз, сімейні стосунки
Ні тут не лікують, тут навпаки- шизу підтримують, а здорові думки- хейтять.

Бо нормальна людина миє вікна, якщо лінь- наймає хто це зробить. Але хвалитись, що 2 чи 4!!!роки не мити вікна, явно немає чим
Бо тільки людина з псих.розладами може жити там, де крізь вікна не видно світла.
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anonim_192
мадамГрицацуева 29 мая 2023
39
Жду лайфхаки от советчиц, как помыть окна на 14 этаже, руки чешутся, но инстинкт самосохранения пока побеждает
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anonim_46
автор Неправдиша 29 мая 2023
40
Ответ дляДело было давно
Та, дівчатка,головне,що цілі.Вимиємо після Перемоги!
Тоді скоч так прикипить, що треба буде міняти))
anonim_18
Пишу з калідору 29 мая 2023
41
Щас всех переплюну, 9 лет не мыты. Но мы там не живём с 2014.
anonim_46
автор Неправдиша 29 мая 2023
42
Ответ дляЗалізна пані
Ні тут не лікують, тут навпаки- шизу підтримують, а здорові думки- хейтять.

Бо нормальна людина миє вікна, якщо лінь- наймає хто це зробить. Але хвалитись, що 2 чи 4!!!роки не мити вікна, явно немає чим
Бо тільки людина з псих.розладами може жити там, де крізь вікна не видно світла.
100% все так і є!
anonim_191
Алгонавт 29 мая 2023
43
Ответ длямадамГрицацуева
Жду лайфхаки от советчиц, как помыть окна на 14 этаже, руки чешутся, но инстинкт самосохранения пока побеждает
Высотников вызвать,если объединитесь с соседями, то будет дешевле. Ну а внутри самостоятельно
anonim_65
Чеширская кошечка 29 мая 2023
44
Ответ длямадамГрицацуева
Жду лайфхаки от советчиц, как помыть окна на 14 этаже, руки чешутся, но инстинкт самосохранения пока побеждает
Возьмите робот в аренду, или на алике себе купите
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parele 29 мая 2023
45
Ответ дляСалт
Расскажите нам про Федора
Федор куплен на Али пару лет назад, цена была около 100 долларов. У продавца есть склад в Одессе, поэтому приехал он ко мне дней за 5.
Работает за счет вакуума, запустили, он присосался к стеклу, и пошел круговыми движениями протирать всю поверхность. Закончил - пропищал. Я обычно по два разв на одно стекло запускаю. Сначала он грязь снимает, потом полирует. Тряпочки съемные микрофибровые, стираю в машинке. Заказала два дополнительных комплекта к 8 штатным.
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anonim_155
Дело было давно 29 мая 2023
46
Ответ дляНеправдиша
Тоді скоч так прикипить, що треба буде міняти))
В мене немає скотчу
anonim_23
Залізна пані 29 мая 2023
47
Ответ дляparele
У меня пониже, но 18 штук. Застрелиться можно, если руками все мыть)
У меня тоже дом три этажа… Есть чудо тряпка, моет всё!!! Стекла без разводов вообще, мою свои окна все за 2 часа)) Натирать по-старинке, можно чёкнуться, не представляю как так люди моют.
Но люблю, когда солнышко и окна блестят
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anonim_59
Печенюшка 29 мая 2023
48
Ответ дляЗалізна пані
Ні тут не лікують, тут навпаки- шизу підтримують, а здорові думки- хейтять.

Бо нормальна людина миє вікна, якщо лінь- наймає хто це зробить. Але хвалитись, що 2 чи 4!!!роки не мити вікна, явно немає чим
Бо тільки людина з псих.розладами може жити там, де крізь вікна не видно світла.
Ви чистюля напевно?
Я теж можу не мити рік-два. Мені пофіг. Світло пропускають. Ой, то все такі дрібниці.
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anonim_2
Хочу наколоти губи 29 мая 2023
49
Тема кто засратее друг друга. Вместо того чтобы строчить тему уже б пошли открыли окно и помыли его.
Я уже хочу второй раз помыть. Первый раз мыла в марте. Пыль, потом дождь.
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anonim_23
Залізна пані 29 мая 2023
50
Ответ дляПеченюшка
Ви чистюля напевно?
Я теж можу не мити рік-два. Мені пофіг. Світло пропускають. Ой, то все такі дрібниці.
Повірте, коли чисті вікна сонце яскравіше навіть Ще зимою ладно, але літом вікна мають бути чисті))
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anonim_46
автор Неправдиша 29 мая 2023
51
Ответ дляХочу наколоти губи
Тема кто засратее друг друга. Вместо того чтобы строчить тему уже б пошли открыли окно и помыли его.
Я уже хочу второй раз помыть. Первый раз мыла в марте. Пыль, потом дождь.
Ну так вместо того чтоб строчить комменты уже б пошли и помыли второй раз
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anonim_34
Цвіпканя 29 мая 2023
52
Ответ дляЗалізна пані
Ні тут не лікують, тут навпаки- шизу підтримують, а здорові думки- хейтять.

Бо нормальна людина миє вікна, якщо лінь- наймає хто це зробить. Але хвалитись, що 2 чи 4!!!роки не мити вікна, явно немає чим
Бо тільки людина з псих.розладами може жити там, де крізь вікна не видно світла.
Ото Вас торкнуло., всім характеристики пороздавали, базуючись на чистоті вікон. Нормальній людині все одно, які в кого вікна. І я Вас засмучу, може, але через немиті 2 роки вікна чудово проходить світло і часто вони не виглядають аж надто брудними, залежить від місця. Дощик також допомагає, змиває пилюку
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anonim_116
Пекельнi Борошна 29 мая 2023
53
Да и )(рен с ними, главное что они есть!
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noavatar
parele 29 мая 2023
54
Ответ дляНеправдиша
Нескажите)))) белопальтовые никогда не дремлют и моют окна по 2 раза в месяц. Как теперь жить.
Вы темы создаете, чтобы потом обгадить тех, кто отписался?
Так и живите, с грязными окнами. Не у всех так. И теперь живите ещё и с этим)
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anonim_140
Карусель-весель 29 мая 2023
55
Ответ длямадамГрицацуева
Жду лайфхаки от советчиц, как помыть окна на 14 этаже, руки чешутся, но инстинкт самосохранения пока побеждает
А вікна вовнутрь не відкриваються?
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venera25 29 мая 2023
56
Ответ дляНеправдиша
Девочки, вы прям излечиваете мои комплексы
И мои
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lasorbonne 29 мая 2023
57
Так само
Чоловік помив на вихідні
Гарно
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parele 29 мая 2023
58
Ответ дляЗалізна пані
У меня тоже дом три этажа… Есть чудо тряпка, моет всё!!! Стекла без разводов вообще, мою свои окна все за 2 часа)) Натирать по-старинке, можно чёкнуться, не представляю как так люди моют.
Но люблю, когда солнышко и окна блестят
Что за тряпка такая?)
anonim_46
автор Неправдиша 29 мая 2023
59
Ответ дляparele
Вы темы создаете, чтобы потом обгадить тех, кто отписался?
Так и живите, с грязными окнами. Не у всех так. И теперь живите ещё и с этим)
Не нервничаете, вы ж когда пишете комменты в стиле ’это лучше чем два года не мыты ’ не считаете, что кого-то обгаживаете, это ваше мнение, правильно? Ну так вы прочитали моё. Оно вас чем-то оскорбило?
anonim_23
Залізна пані 29 мая 2023
60
Ответ дляparele
Что за тряпка такая?)
Вона не дорога, біля 100 грн.
Повірте, усі дзеркала , вікна миє просто водою)) Ніяких розводів! І переться просто руками, швидко сохне.
Я з нею вже роки три, і без неї себе не уявляю. Дуже раджу!!
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