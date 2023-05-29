Два года не мыты окна

Ответ дляСалт Расскажите нам про Федора

Федор куплен на Али пару лет назад, цена была около 100 долларов. У продавца есть склад в Одессе, поэтому приехал он ко мне дней за 5.

Работает за счет вакуума, запустили, он присосался к стеклу, и пошел круговыми движениями протирать всю поверхность. Закончил - пропищал. Я обычно по два разв на одно стекло запускаю. Сначала он грязь снимает, потом полирует. Тряпочки съемные микрофибровые, стираю в машинке. Заказала два дополнительных комплекта к 8 штатным.