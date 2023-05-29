Неправдиша• 29 мая 2023
Два года не мыты окна
У кого больше?
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Рву и мечу• 29 мая 2023
Я так понимаю, что мои окна идеально чистые. ))) Не мыты 1,5 года. Никак не решусь отодрать бумажные ленты со стекол. Хотя помыть не мешало бы.
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автор Неправдиша • 29 мая 2023
Ответ дляПеченюшка
Ми тут все лікуєм. Любий діагноз, сімейні стосунки
Нескажите)))) белопальтовые никогда не дремлют и моют окна по 2 раза в месяц. Как теперь жить.
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Чеширская кошечка• 29 мая 2023
Ну мне помыли окна, неделю красивые постояли, потом дожди, птички закакали. Постепенно возвращаются в первоначальный вид)
Залізна пані• 29 мая 2023
Ответ дляПеченюшка
Ми тут все лікуєм. Любий діагноз, сімейні стосунки
Ні тут не лікують, тут навпаки- шизу підтримують, а здорові думки- хейтять.
Бо нормальна людина миє вікна, якщо лінь- наймає хто це зробить. Але хвалитись, що 2 чи 4!!!роки не мити вікна, явно немає чим
Бо тільки людина з псих.розладами може жити там, де крізь вікна не видно світла.
Бо нормальна людина миє вікна, якщо лінь- наймає хто це зробить. Але хвалитись, що 2 чи 4!!!роки не мити вікна, явно немає чим
Бо тільки людина з псих.розладами може жити там, де крізь вікна не видно світла.
1
мадамГрицацуева• 29 мая 2023
Жду лайфхаки от советчиц, как помыть окна на 14 этаже, руки чешутся, но инстинкт самосохранения пока побеждает
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автор Неправдиша • 29 мая 2023
Ответ дляДело было давно
Та, дівчатка,головне,що цілі.Вимиємо після Перемоги!
Тоді скоч так прикипить, що треба буде міняти))
автор Неправдиша • 29 мая 2023
Ответ дляЗалізна пані
Ні тут не лікують, тут навпаки- шизу підтримують, а здорові думки- хейтять.
Бо нормальна людина миє вікна, якщо лінь- наймає хто це зробить. Але хвалитись, що 2 чи 4!!!роки не мити вікна, явно немає чим
Бо тільки людина з псих.розладами може жити там, де крізь вікна не видно світла.
Бо нормальна людина миє вікна, якщо лінь- наймає хто це зробить. Але хвалитись, що 2 чи 4!!!роки не мити вікна, явно немає чим
Бо тільки людина з псих.розладами може жити там, де крізь вікна не видно світла.
100% все так і є!
Алгонавт• 29 мая 2023
Ответ длямадамГрицацуева
Жду лайфхаки от советчиц, как помыть окна на 14 этаже, руки чешутся, но инстинкт самосохранения пока побеждает
Высотников вызвать,если объединитесь с соседями, то будет дешевле. Ну а внутри самостоятельно
Чеширская кошечка• 29 мая 2023
Ответ длямадамГрицацуева
Жду лайфхаки от советчиц, как помыть окна на 14 этаже, руки чешутся, но инстинкт самосохранения пока побеждает
Возьмите робот в аренду, или на алике себе купите
Ответ дляСалт
Расскажите нам про Федора
Федор куплен на Али пару лет назад, цена была около 100 долларов. У продавца есть склад в Одессе, поэтому приехал он ко мне дней за 5.
Работает за счет вакуума, запустили, он присосался к стеклу, и пошел круговыми движениями протирать всю поверхность. Закончил - пропищал. Я обычно по два разв на одно стекло запускаю. Сначала он грязь снимает, потом полирует. Тряпочки съемные микрофибровые, стираю в машинке. Заказала два дополнительных комплекта к 8 штатным.
Работает за счет вакуума, запустили, он присосался к стеклу, и пошел круговыми движениями протирать всю поверхность. Закончил - пропищал. Я обычно по два разв на одно стекло запускаю. Сначала он грязь снимает, потом полирует. Тряпочки съемные микрофибровые, стираю в машинке. Заказала два дополнительных комплекта к 8 штатным.
6
Дело было давно• 29 мая 2023
Ответ дляНеправдиша
Тоді скоч так прикипить, що треба буде міняти))
В мене немає скотчу
Залізна пані• 29 мая 2023
Ответ дляparele
У меня пониже, но 18 штук. Застрелиться можно, если руками все мыть)
У меня тоже дом три этажа… Есть чудо тряпка, моет всё!!! Стекла без разводов вообще, мою свои окна все за 2 часа)) Натирать по-старинке, можно чёкнуться, не представляю как так люди моют.
Но люблю, когда солнышко и окна блестят
Но люблю, когда солнышко и окна блестят
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Печенюшка• 29 мая 2023
Ответ дляЗалізна пані
Ні тут не лікують, тут навпаки- шизу підтримують, а здорові думки- хейтять.
Бо нормальна людина миє вікна, якщо лінь- наймає хто це зробить. Але хвалитись, що 2 чи 4!!!роки не мити вікна, явно немає чим
Бо тільки людина з псих.розладами може жити там, де крізь вікна не видно світла.
Бо нормальна людина миє вікна, якщо лінь- наймає хто це зробить. Але хвалитись, що 2 чи 4!!!роки не мити вікна, явно немає чим
Бо тільки людина з псих.розладами може жити там, де крізь вікна не видно світла.
Ви чистюля напевно?
Я теж можу не мити рік-два. Мені пофіг. Світло пропускають. Ой, то все такі дрібниці.
Я теж можу не мити рік-два. Мені пофіг. Світло пропускають. Ой, то все такі дрібниці.
3
Хочу наколоти губи• 29 мая 2023
Тема кто засратее друг друга. Вместо того чтобы строчить тему уже б пошли открыли окно и помыли его.
Я уже хочу второй раз помыть. Первый раз мыла в марте. Пыль, потом дождь.
Я уже хочу второй раз помыть. Первый раз мыла в марте. Пыль, потом дождь.
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Залізна пані• 29 мая 2023
Ответ дляПеченюшка
Ви чистюля напевно?
Я теж можу не мити рік-два. Мені пофіг. Світло пропускають. Ой, то все такі дрібниці.
Я теж можу не мити рік-два. Мені пофіг. Світло пропускають. Ой, то все такі дрібниці.
Повірте, коли чисті вікна сонце яскравіше навіть Ще зимою ладно, але літом вікна мають бути чисті))
3
автор Неправдиша • 29 мая 2023
Ответ дляХочу наколоти губи
Тема кто засратее друг друга. Вместо того чтобы строчить тему уже б пошли открыли окно и помыли его.
Я уже хочу второй раз помыть. Первый раз мыла в марте. Пыль, потом дождь.
Я уже хочу второй раз помыть. Первый раз мыла в марте. Пыль, потом дождь.
Ну так вместо того чтоб строчить комменты уже б пошли и помыли второй раз
10
Цвіпканя• 29 мая 2023
Ответ дляЗалізна пані
Ні тут не лікують, тут навпаки- шизу підтримують, а здорові думки- хейтять.
Бо нормальна людина миє вікна, якщо лінь- наймає хто це зробить. Але хвалитись, що 2 чи 4!!!роки не мити вікна, явно немає чим
Бо тільки людина з псих.розладами може жити там, де крізь вікна не видно світла.
Бо нормальна людина миє вікна, якщо лінь- наймає хто це зробить. Але хвалитись, що 2 чи 4!!!роки не мити вікна, явно немає чим
Бо тільки людина з псих.розладами може жити там, де крізь вікна не видно світла.
Ото Вас торкнуло., всім характеристики пороздавали, базуючись на чистоті вікон. Нормальній людині все одно, які в кого вікна. І я Вас засмучу, може, але через немиті 2 роки вікна чудово проходить світло і часто вони не виглядають аж надто брудними, залежить від місця. Дощик також допомагає, змиває пилюку
5
Карусель-весель• 29 мая 2023
Ответ длямадамГрицацуева
Жду лайфхаки от советчиц, как помыть окна на 14 этаже, руки чешутся, но инстинкт самосохранения пока побеждает
А вікна вовнутрь не відкриваються?
автор Неправдиша • 29 мая 2023
Ответ дляparele
Вы темы создаете, чтобы потом обгадить тех, кто отписался?
Так и живите, с грязными окнами. Не у всех так. И теперь живите ещё и с этим)
Так и живите, с грязными окнами. Не у всех так. И теперь живите ещё и с этим)
Не нервничаете, вы ж когда пишете комменты в стиле ’это лучше чем два года не мыты ’ не считаете, что кого-то обгаживаете, это ваше мнение, правильно? Ну так вы прочитали моё. Оно вас чем-то оскорбило?
Залізна пані• 29 мая 2023
Ответ дляparele
Что за тряпка такая?)
Вона не дорога, біля 100 грн.
Повірте, усі дзеркала , вікна миє просто водою)) Ніяких розводів! І переться просто руками, швидко сохне.
Я з нею вже роки три, і без неї себе не уявляю. Дуже раджу!!
Повірте, усі дзеркала , вікна миє просто водою)) Ніяких розводів! І переться просто руками, швидко сохне.
Я з нею вже роки три, і без неї себе не уявляю. Дуже раджу!!
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